Rapid de Viena demite Matthaeus Lothar Matthaeus, ex-astro da seleção alemã de futebol, foi demitido do cargo de técnico do Rapid Viena. Matthaeus, que disputou cinco copas do mundo e foi campeão mundial em 1990, durou apenas 245 dias na equipe austríaca. Em 27 jogos, foram somente oito vitórias e o oitavo lugar no campeonato nacional, o pior da história. ?Estou triste porque não me deram o tempo necessário para trazer o Rapid de volta ao seu lugar?, afirmou Matthaeus.