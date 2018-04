Raptors, Celtics e Pelicans vencem e abrem 2 a 0 nos playoffs da NBA

Toronto Raptors, Boston Celtics e New Orleans Pelicans se deram bem na noite de terça-feira. As equipes venceram seus jogos pelos playoffs da NBA e abriram 2 a 0 nas respectivas séries, ficando mais próximos da classificação à próxima fase.

No Canadá, o Raptors superou o Washington Wizards por 130 a 119 com uma grande atuação de DeMar DeRozan, que igualou a maior produção ofensiva da sua carreira nos playoffs ao anotar 37 pontos, marca que havia registrado no ano passado, no terceiro jogo da segunda rodada do mata-mata contra o Cavaliers. Esta foi a 12ª vez que DeRozan marcou ao menos 30 pontos em um duelo de pós-temporada. E quando isso aconteceu, o time canadense somou nove triunfos e três derrotas.

Jonas Valanciunas acrescentou 19 pontos e 14 rebotes, enquanto Kyle Lowry somou 13 pontos e 12 assistências. C.J. Miles terminou com 18 pontos, Delon Wright acrescentou 11 e Serge Ibaka contabilizou dez. O Raptors converteu 13 de 35 arremessos de três pontos, ainda que só tenha conseguido êxito em dois deles no segundo tempo.

John Wall somou 29 pontos, Mike Scott totalizou 20 e Ty Lawson finalizou com 14 pelo Wizards, que será mandante na sexta-feira, na terceira partida da série.

Em casa, o Boston Celtics superou o Milwaukee Bucks por 120 a 106, abrindo 2 a 0 na série pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste. Jaylen Brown impôs uma marca pessoal nos playoffs ao marcar 30 pontos e Terry Rozier acrescentou 23 pontos e oito assistências. O terceiro duelo está marcado para sexta-feira em Milwaukee.

Al Horford somou 16 pontos, cinco rebotes e quatro assistências para o Celtics, que chegou a abrir 20 pontos de vantagem no último quarto. O Bucks a diminuiu para dez a 4min13 do fim, mas uma ofensiva de 11 a 2 do time de Boston impediu qualquer reação.

Giannis Antetokounmpo terminou com 30 pontos, nove rebotes e oito assistências, enquanto Khris Middleton acrescentou 25 pelo Bucks. O time perdeu 15 vezes a posse de bola, o que se transformou em 21 pontos para o Celtics, além de convertido apenas 41% dos seus tiros livres. Os reservas do Celtics fizeram 41 pontos, sendo 18 de Marcus Morris, contra apenas 25 dos suplentes do time de Milwaukee.

Mesmo fora de casa, o Pelicans abriu 2 a 0 na série com o Portland Trail Blazers, pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste ao superá-lo por 111 a 102, na noite de terça-feira. Jrue Holiday terminou o duelo com 33 pontos, a melhor marca pessoal na pós-temporada, e Rajon Rondo quase conseguiu um "triple-double", com 16 pontos, dez rebotes e nove assistências.

Já Anthony Davis somou 22 pontos e 13 rebotes pelo Pelicans, que jogará o terceiro duelo da série em casa, em New Orleans, na quinta-feira. CJ McCollum liderou o Blazers na noite de terça com 22 pontos.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta quarta-feira com três jogos: Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder x Utah Jazz e Houston Rockets x Minnesota Timberwolves. Pacers, Thunder e Rockets lideram as séries por 1 a 0.