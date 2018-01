Ratinho decide investir no futebol O projeto Escola Brasileira de Futebol, que buscou no apresentador de tevê Carlos Massa, o ?Ratinho? seu símbolo, precisa ser dividido em duas partes. O lado social realmente é importante. Com o sistema educacional cada vez mais precário, principalmente nas escolas públicas, a idéia de oferecer um reforço pedagógico e ainda aulas de futebol fora do período de aula não pode ser desprezada. Mas o criador do projeto, o ex-presidente do Atlético Paranaense, Ademir Adur, não é ingênuo. Sua empresa oferece ?knowhow?. As prefeituras ficam obrigadas a ceder campos, salas de aula e professores. O material ? uniforme, bolas, redes ? é pago pela mensalidade de R$ 15 cobrada dos alunos. Vale lembrar que 20% das vagas precisam ser reservadas a meninos e meninas carentes, na seleção feita pela própria comunidade. Leia mais no Jornal da Tarde