Rattín aposta na experiência do Boca O deputado federal Antonio Ubaldo Rattín, de 66 anos, acompanhará a partida de hoje do camarote presidencial da Bombonera. Mas por sua cabeça certamente passarão as imagens do jogo disputado há 40 anos, quando ele usava a camisa número 5 e era o capitão do Boca Juniors na final da Libertadores. O time argentino perdeu o primeiro jogo por 3 a 2, no Maracanã, e depois caiu em seu estádio por 2 a 1, de virada. Leia mais no Jornal da Tarde