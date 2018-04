Raúl alerta que classificação do Real Madrid não está garantida O Real Madrid não pode relaxar apesar de precisar de apenas um ponto no Grupo C da Liga dos Campeões para se classificar às oitavas-de-final, alertou o capitão Raúl. O time espanhol, nove vezes campeão da Europa, perdeu por 3 x 2 para o Werder Bremen, na quarta-feira, mas segue na liderança de sua chave e estará garantido na próxima fase se não perder para a lanterna Lazio, em casa, no dia 11 de dezembro. "Estamos bem atentos que se vencermos a Lazio estamos classificados e terminamos em primeiro no grupo, mas vai ser um jogo perigoso", disse Raúl. "Sabemos que não vamos derrapar em casa, mas precisamos estar concentrados." O alerta do atacante acontece após o Real ter perdido a segunda chance de se classificar com antecipação. Na outra vez, a equipe ficou no empate de 0 x 0 com o Olympiakos, enquanto uma vitória teria colocado o time no mata-mata. Mas apesar de o Real não ter conseguido a vaga jogando fora de casa, a equipe tem 100 por cento de aproveitamento jogando no Santiago Bernabéu nesta temporada, tanto na Liga como no Campeonato Espanhol. O parceiro de Raúl no ataque, o holandês Ruud van Nistelrooy, demonstrou segurança na classificação do time. "Não jogamos bem e está claro que temos passado por problemas fora de casa recentemente", disse ele. "A coisa boa é que o último jogo será em casa, onde vencemos todos os jogos e temos o apoio da nossa torcida. Vamos conseguir na terceira tentativa." (Por Mark Elkington)