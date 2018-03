Raul aposta nos jovens do Juventude O técnico Raul Plassmann, do Juventude, mantém a aposta nos jovens da equipe para a partida contra o Fluminense, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. A derrota de quarta-feira para o Atlético-MG, no Mineirão, com um gol nos acréscimos do goleiro Eduardo, apesar de ter deixado a todos chateados, não abalou o grupo no aspecto psicológico, segundo Raul. O lateral-esquerdo Raone e o meia Marcelo, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são os desfalques. Para o lugar do primeiro, um dos pratas-da-casa, assim como Marcelo, o técnico mantém uma dúvida entre Marcão e Caibi. Marcão foi contratado durante o Brasileiro, enquanto Caibi é oriundo das categorias de base do Juventude. Já para a posição de Marcelo, está certa a presença de Luciano Ratinho. Ele veio do Corinthians e foi colocado como titular, mas acabou perdendo o lugar no time. Agora, agora terá uma nova oportunidade para tentar se firmar. Nesta sexta-feira, o Juventude anunciou as dispensas do zagueiro Maurício Fernandes, do volante Rodrigo Pontes e dos atacantes Gustavo e Léo.