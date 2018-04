Raúl chega para estrelar nova fase do New York Cosmos

Depois de perder para Lionel Messi o posto de maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, o atacante Raúl Garcia segue em atividade. Nesta terça-feira, o jogador espanhol foi apresentado como nova estrela do New York Cosmos, time que, na década de 1970, contou com jogadores do calibre de Pelé e Frank Beckenbauer.

"A paixão é o que me fez estar aqui. É um grande desafio profissional e pessoal estar aqui, voltar a jogar como quando comecei. É ser parte deste grande projeto de ajudar o clube em campo em primeiro lugar e, em seguida, desenvolver a futura academia (categorias de base)", disse Raúl, na sua apresentação em Nova York.

Aos 37 anos, ele segue sendo o maior artilheiro da história do Real Madrid e o segundo maior da seleção espanhola, apenas atrás de David Villa. O ex-atacante do Barcelona também vai jogar em Nova York no ano que vem, mas no City, novo time gerido em parceria pelo Manchester City e pelo Yankees, time de beisebol.

Como Nova York já tem dois times na Major League Soccer (o Red Bull e agora o City, que estreia no ano que vem), são pequenas as chances de o Cosmos também conseguir uma vaga na MLS. Por enquanto, a equipe, que também conta com brasileiro Marcos Senna, disputa uma liga inferior, a Liga Norte-Americana de Futebol (NASL). Na temporada passada, o Cosmos ficou na semifinal.