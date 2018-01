Raúl confiante em disputar a Copa O atacante espanhol Raúl, que sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, deve se recuperar a tempo de disputar a Copa, segundo o diário As. O jogador conversou na última semana com o técnico Luis Aragonés e disse que estará recuperado a tempo para a estréia espanhola, dia 14 de junho, contra a Ucrânia. ?Tudo está bem e estarei na Copa?, disse. Raúl sofreu ruptura do menisco externo e no ligamento cruzado no jogo do Real Madrid contra o Barcelona, dia 19 de novembro. Foi operado e a recuperação está tão boa que os médicos devem anunciar o cancelamento de outra cirurgia que ele faria para resolver o problema. Segundo o jornal, o meia Xavi, do Barcelona, que operou o joelho em dezembro e estaria fora da Copa, também tem chances de se recuperar a tempo.