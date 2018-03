Raul deixa comentário e quer ser técnico O ex-goleiro Raul prepara-se para um novo desafio no futebol. Depois de se consagrar como um dos principais jogadores do País na posição, defendendo o Cruzeiro e o Flamengo nas décadas de 60, 70 e 80, ele decidiu abandonar a carreira de comentarista esportivo e, vinte anos depois, pretende voltar à convivência diária nos clubes, desta vez na função de técnico. Atualmente, enquanto aguarda alguma proposta, o ex-jogador faz um "estágio" no Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo. Antes, chegou a iniciar o mesmo processo na Gávea. Mas a experiência no clube carioca serviu para que ele percebesse de perto o quanto é instável a profissão que agora pretende abraçar. O estágio no Flamengo durou apenas cinco dias e foi interrompido bruscamente após a queda de Evaristo de Macedo. Entusiasmado com a nova fase, Raul disse que quando pisou no gramado da Toca da Raposa II sentiu como se estivesse "voltando para casa". "Definitivamente, está encerrada a minha carreira de comentarista", sentencia Raul, que decidiu largar o emprego no Sportv - onde assinava como Raul Plasmann - quando o canal decidiu implementar uma série de "reformulações", entre elas o corte de 60% no seu salário. "Diante do fechamento desse mercado, eu preciso procurar outras oportunidades, até porque eu preciso continuar trabalhando. Não joguei nesta fase ótima, que em três anos o jogador ganha dinheiro o suficiente para não precisar mais trabalhar." Mas o aspirante a técnico já percebeu que a inserção no mercado dos treinadores de ponta do País não é algo tão simples, mesmo tendo Luxemburgo como padrinho. "É uma briga muito grande. Tem muita gente em cima dos clubes", observa, salientando que o lobby dos procuradores já é uma realidade também no universo dos técnicos de futebol. Experiência - Raul rechaça o argumento de que lhe falta experiência para assumir um grande clube no início de sua carreira. Pelo contrário, acredita que pode levar para o túnel a vivência dos gramados e da análise. "Eu passei por duas experiências: a de ter jogado e a de cima, de analisar o jogo, a questão tática. Isso me deu uma condição legal." O ex-goleiro, de fato, poderia incluir em seu currículo a experiência de dirigir o profissional do Cruzeiro em algumas partidas, em 1986, quando era diretor de Futebol do clube mineiro. Durante uma excursão à Espanha, ele assumiu o comando da equipe celeste, já que o técnico Jair Bala foi demitido. Mais tarde, voltou a figurar como técnico-tampão quando Carlos Alberto Silva foi chamado para assumir o time pré-olímpico brasileiro. "Naquela época não queria ser técnico." Trogloditas - Considerado um sujeito "boa-praça", o ex-goleiro critica o estilo "troglodita" de muitos treinadores, uma tendência que, acredita, vem se consolidando no futebol brasileiro com o incentivo dos dirigentes. "Claro que você tem de ser enérgico, mas para isso não é preciso chegar no vestiário chutando o balde, xingando palavrões. Você pode ser um cara respeitado sendo educado", avalia. "Senão, é mais fácil chamar esses ?leões de chácara? para dirigir os times. Eles (dirigentes) querem um técnico ou um cavalo? Para mim, quem contrata troglodita é outro troglodita." Luxemburgo - Em seu "estágio não remunerado", como faz questão de salientar, Raul tem viajado com a delegação cruzeirense e, comparando com a sua época de jogador, se diz impressionado com a estrutura e o grau de profissionalismo que hoje uma equipe grande precisa ter à disposição. "As coisas modificaram muito." Acompanhando de perto o trabalho de Luxemburgo, não é econômico nos elogios ao antigo companheiro de Flamengo. "Ele está na frente de muita gente. É um cara extremamente dedicado ao que faz." Profissionalismo à parte, o ex-goleiro prefere ser romântico ao garantir que não aceitaria comandar o Atlético-MG. "Eu acho que seria uma afronta ao Cruzeiro. Eu não posso decepcionar o torcedor do Cruzeiro", diz o antigo ídolo celeste, que fez parte de duas conquistas históricas do clube mineiro: a Taça Brasil de 1966 - num time que tinha Tostão, Dirceu Lopes e Natal, e venceu o Santos, de Pelé - e a Copa Libertadores da América, de 1976. Raul garante, porém, que a recusa em dirigir o grande rival cruzeirense não é uma retaliação à torcida atleticana, que na época não perdoava seus cabelos longos e sua famosa camisa amarela. Nos jogos no Mineirão, o goleiro cruzeirense não escapava do coro "Vanderléia", uma comparação maldosa com a eterna "Ternurinha" da Jovem Guarda. "Não é nenhuma revolta contra o Atlético", diz Raul, sem perder a esportiva.