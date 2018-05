Raul diz não se incomodar com reserva no Real Madrid O atacante Raul Gonzalez garantiu que não está incomodado com a sua situação no Real Madrid, apesar de ter atuado por poucos minutos nas últimas partidas. Na primeira temporada da equipe sob o comando de Manuel Pellegrini, ele passou de titular absoluto para reserva. Mesmo assim, considera que continua sendo importante para o clube.