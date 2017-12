Raúl diz que Espanha vai à Copa para ser campeã O atacante Raúl, capitão da seleção espanhola, disse nesta segunda-feira que a seleção da Espanha entra na Copa do Mundo com o objetivo de ser campeã, e não apenas para participar. "Pode haver surpresas, e entre elas uma pode ser a Espanha", disse o ídolo do Real Madrid. "Temos qualidade e precisamos ganhar confiança pouco a pouco", afirmou o atacante, durante a chegada da seleção à concentração de Las Rozas, na região metropolitana de Madri. Raúl, que sofreu uma contusão no joelho no fim do ano passado e optou por fazer um tratamento sem cirurgia para se recuperar, disse que está tranqüilo quanto a suas condições de jogo - ele ainda não marcou gols desde sua volta, em abril. "Nos amistosos devemos melhorar a condição física e sei que, depois do primeiro, os outros gols virão", afirmou. O atacante Fernando Torres ratificou o otimismo, mas disse que, antes de pensar nas fases finais, a Espanha precisa colocar os pés no chão e vencer seus jogos na primeira fase. Ele lembrou que na Eurocopa de 2004, em Portugal, a seleção caiu na fase de classificação, com uma derrota para os donos da casa. "Esperamos que isso tenha nos servido de lição", declarou o jogador. A Espanha estréia no Mundial no dia 14 de junho, contra a Ucrânia, em Leipzig. Até lá, fará três amistosos: pega a Rússia, em 27 de maio, em Albacete; o Egito, no dia 3 de junho, em Elche; e a Croácia, no dia 7, em Genebra, na Suíça.