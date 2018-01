Raúl espera estar em plena forma até a Copa do Mundo O atacante espanhol Raúl afirmou nesta terça-feira que espera recuperar sua forma e estar com 100% das condições físicas na Copa do Mundo da Alemanha. O ídolo da torcida do Real Madrid retornou aos campos em meados de fevereiro, após três meses em recuperação de uma lesão no joelho direito, mas ainda não jogou uma partida inteira, e nem marcou gols. "Tenho me sentido bem, mas preciso jogar o máximo que puder para chegar à Copa no melhor da minha forma", afirmou o atacante, de 28 anos. Os médicos optaram por um tratamento "conservador", em vez de uma intervenção cirúrgica, para curar a ruptura parcial nos ligamentos e na cartilagem do joelho. O objetivo era reduzir o tempo de recuperação. "É claro que eu quero jogar mais, mas tenho de lembrar que há quatro meses eu estava machucado e ninguém sabia se eu poderia voltar a jogar nesta temporada", declarou. Raúl tem 92 partidas pela seleção espanhola, com 42 gols marcados. A Espanha está no Grupo H da Copa, e estréia no dia 14 de junho, em Leipzig, contra a Ucrânia.