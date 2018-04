Raul espera se firmar como titular no Atlético-PR

"Abriu a oportunidade para eu jogar e acho que fui bem, inclusive com um gol. Agora tenho que continuar ajudando a equipe para agradar o Lopes", afirmou Raul, que disputa vaga com Gerônimo na lateral direita.

Mesmo com o empate diante do Toledo, Raul está confiante e acredita que o Atlético Paranaense fará uma grande temporada. "Com certeza vamos melhorando a forma física durante os jogos. A partir da terceira rodada as atuações melhorarão muito, porque estaremos com ritmo de jogo e um bom preparo físico", apostou.