Raúl marca 2 e Real derrota Milan Os 80 mil torcedores que lotaram o estádio Santiago Bernabéu, nesta quarta-feira, foram atraídos pela perspectiva de acompanhar grande duelo entre Ronaldo e Rivaldo, dois dos principais responsáveis pela conquista do pentacampeonato mundial para o Brasil. Quem brilhou, porém, foi Raúl, autor de dois gols na vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Milan, pela quinta rodada da Liga dos Campeões. Com esse resultado, os espanhóis foram a 8 pontos no grupo C e se aproximaram da classificação para as quartas-de-final do torneio europeu. Os italianos, com 12, perderam a invencibilidade, mas já estavam classificados. A presença de Ronaldo foi a surpresa. O atacante do Real passou três dias sem treinar, por causa de dores musculares. Depois de exame antes do jogo, foi liberado e escalado desde o início. O artilheiro da Copa de 2002 deu o passe para Raúl marcar o primeiro gol, aos 12 minutos, e desperdiçou duas chances, em belas jogadas individuais. Raúl aumentou aos 11 da fase final. O Milan diminuiu só aos 36 minutos, com gol de cabeça de Rivaldo, que teve desempenho regular. A alegria espanhola se consolidou aos 41, com o terceiro gol, marcado por Guti, que havia entrado no lugar de Ronaldo aos 21. O Real decidirá a vaga na semana que vem, no confronto com o Lokomotiv, em Moscou. Já o Borussia Dortmund continua com esperança. O time alemão bateu o Lokomotiv por 3 a 0, gols de Frings, Koeller e Amoroso. Com 7 pontos, precisa ganhar do Milan, na rodada final, e torcer por tropeço do Real. A Juventus deu grande passo para classificar-se, no grupo D, ao ganhar do Deportivo por 3 a 2, em La Coruña. Os gols dos italianos - em 2º lugar com 7 pontos - foram marcados por Ferrara, Trezeguet e Tudor. Os espanhóis, em terceiro com 4, descontaram com Tristán e Makaay. O Manchester United, com 13 pontos e já classificado, vacilou ao empatar por 1 a 1 com o Basel. Gary Neville marcou para os ingleses e Gimenez fez para os suíços, que têm 4 pontos. Na terça-feira, os jogos decisivos serão Basel x Juventus e Deportivo x Manchester.