Raul não é mais o técnico do Juventude O técnico Raul Plassmann nãoe é mais o técnico do Juventude. Depois cinco derrotas, um empate e uma vitória no returno do Campeonato Brasileiro, ele achou melhor sair do clube. Na segunda-feira à tarde, após a uma reunião, a direção do Juventude havia decidido pela sua permanência. Mas, no início da tarde desta terça-feira, Raul, que até então dizia que não sairia, por não se considerar o responsável pela situação, mudou de idéia. O clube agora busca um substituto, que deve estrear domingo, contra o Atlético-PR, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.