Raúl, operado, desfalca Real Madrid Raúl é a baixa do Real Madrid para decidir nesta quarta-feira com o Manchester United vaga para a semifinal da Liga dos Campeões da Europa. O atacante se sentiu mal durante o treino da manhã desta segunda-feira, em Madri. Ele se queixou de náuseas, dor de estômago e tontura, além de estar com febre. O diagnóstico médico foi de apendicite aguda e o jogador foi operado na seqüência. No começo da tarde, o jogador foi para casa, recebeu visita de dirigentes e em princípio deverá ficar fora de atividade por três semanas.