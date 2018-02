Raul Plassmann assume cargo na Federação Paranaense

Tentando apagar a série de escândalos envolvendo a administração de Onaireves Nilo Rolim de Moura, a Federação Paranaense de Futebol terá um novo diretor do departamento de futebol profissional : o ex-goleiro e comentarista, Raul Plassmann, que havia deixado o secretaria de Esporte e Lazer da prefeitura de Curitiba dois meses atrás. "Já conquistei muitas vitórias pessoais ao longo dos meus 63 anos, agora chegou a hora de contribuir com bom trabalho, pois o futebol do Paraná merece", disse Plassmann, no site oficial da entidade. Plassmann chega para substituir Almir Zanchi, que volta suas atenções para disputar as eleições do Coritiba com a chapa "Movimento Coritiba do Futuro", que é encabeçada pelo amigo Domingos Moro. O ex-goleiro, hoje com 63 anos, terá que a missão de reorganizar a entidade e seus campeonatos, como o Paranaense e, principalmente, a Copa Paraná de 2008, que pode ser extinta, caso os clubes votem por isso, em assembléia geral a ser realizada em fevereiro do ano que vem. Mesmo com o apoio do presidente da FPF, Hélio Cury, Plassmann confessou que não poderá mexer muito no formato do Estadual da próxima temporada. "A tabela e o regulamento já foram publicadas, agora nos resta tomar conhecimento do andamento do departamento e planejar as próximas competições profissionais, além de resolver as questões que certamente surgirão durante a competição."