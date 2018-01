Raul Plassmann é auxiliar no Juventude Raul Plassmann, ex-goleiro que se destacou no Flamengo e no Cruzeiro ? era chamado pelos adversários de ?Vanderléa? por ostentar vistosa camisa amarela ? é o novo auxiliar-técnico do Juventude, de Caxias do Sul. Aos 58 anos, Raul deu mais uma guinada na carreira. Vai trabalhar com o técnico Marinho Peres, também ex-jogador da década de 70. A missão da dupla será difícil: reverter o fraco desempenho do time que no Campeonato Brasileiro ocupa a 22ª colocação, com dez pontos. Nos últimos anos, Raul Plassmann trabalhou como comentarista esportivo de tevê. A estréia de Raul na nova função será neste domingo, contra o Vasco, em Caxias do Sul.