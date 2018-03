Raul Plassmann é efetivado no Juventude A direção do Juventude confirmou, nesta tarde, Raul Plassmann, 58 anos, como novo técnico da equipe. Plassmann, ex-goleiro e ex-comentarista, chegou em Caxias do Sul há um mês para trabalhar como auxiliar do então técnico Marinho Peres. Poucos dias depois, Peres foi demitido e Plassmann foi colocado como treinador interino. Sob seu comando, o Juventude ganhou do Grêmio por 4 a 1 e empatou com o Internacional em 1 a 1, fazendo com que os dirigentes decidissem por sua efetivação no cargo. Quarta-feira o Juventude enfrenta o Flamengo, no Rio, já com oficialização do novo técnico.