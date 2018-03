Raul Plassmann muda o Juventude Depois de três derrotas consecutivas, o Juventude vai em busca da recuperação contra o Paysandu, neste domingo, às 16 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No momento, o time caxiense está na 23ª colocação no Campeonato Brasileiro, numa situação considerada crítica pela direção. Para tentar a reação, o técnico Raul Plassmann fará uma série de alterações na equipe. Duas são por suspensão: o zagueiro Maurício Fernandes e o volante Marcus Vinícius receberam o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Figueirense e serão substituídos por Renato e Evandro, respectivamente. O lateral-direito Mineiro, que cumpriu suspensão, retorna, passando Camazzola para o meio-campo, sua função de origem. Na lateral-esquerda, Marcão está perdendo o posto para o ex-júnior Caibi. No meio-campo, o volante Rodrigo Pontes e o meia-atacante Luciano Ratinho saem, com o retorno de Camazzola e a entrada de Evandro, há tempo afastado do time. O meia Hugo pode ceder a vaga ao atacante João Paulo. Além disso, há duas dúvidas. O zagueiro Índio, lesionado, deve fazer um teste neste sábado para saber se terá condições de atuar. O meia Marcelo viajou sexta-feira para Santa Catarina, para acompanhar um familiar que está doente, e não tem presença assegurada no jogo. Na sexta-feira, se apresentaram ao clube o ala Leonardo Inácio, ex-Fluminense, e meia-atacante Cléber, do 15 de Novembro de Campo Bom (RS). A direção pretende contratar mais quatro reforços para a seqüência do campeonato.