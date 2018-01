Raúl supera recorde de Di Stefano Ao fazer um gol ainda no começo da partida entre Real Madrid e Olympiakos, nesta quarta-feira, o atacante espanhol Raúl entrou para a história da Liga dos Campeões da Europa, a principal competição de clubes do mundo. Ele superou Alfredo Di Stefano e se tornou o maior artilheiro em todas as edições do torneio, com 50 gols marcados. Di Stefano, que também brilhou com a camisa do Real Madrid, marcou 49 gols na Liga dos Campeões. Agora Raúl chega aos 50, em dez anos que disputa o torneio - sua estréia foi em 1995. Nesse período, o atacante conquistou 3 títulos europeus pela equipe espanhola. Com o gol de Raúl, o Real está vencendo o Olympiakos por 1 a 0, ainda no primeiro tempo da partida disputado no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.