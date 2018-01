Raul vai jogar no Manchester, diz rádio O atacante Raul, um dos maiores ídolos do Real Madrid, vai jogar no Manchester United, segundo informação divulgada nesta quinta-feira por uma emissora de rádio da Espanha. De acordo com a Rádio Cope, os dois clubes chegaram a um acordo para a transferência, segundo a qual o jogador vai defender o clube inglês por duas temporadas. A emissora, no entanto, é desmentida pelo presidente do Real, Florentino Pérez. Segundo o dirigente, Raul "será jogador do Real Madrid pelo resto de sua vida futebolística".