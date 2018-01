Raúl volta aos treinos no Real Madrid A boa notícia desta sexta-feira no Real Madrid ficou por conta de Raúl. O capitão do time, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo na partida contra o Barcelona, voltou a correr e tocou levemente na bola. Sua entrada no campo foi saudada com aplausos por seus companheiros e pelos torcedores que acompanhavam o treinamento. Raúl machucou um dos meniscos e teve ruptura parcial do ligamento cruzado externo. Ele e o departamento médico do clube estão fazendo o possível para que a recuperação ocorra sem necessidade de cirurgia. Caso tenha de ser operado, perderá o resto da temporada e dificilmente terá condição de participar da Copa do Mundo. Se tudo correr bem e ele não precisar ser operado, a volta aos gramados deverá ser em fevereiro. O técnico da Espanha, Luís Aragonés, acompanha com muita atenção as notícias sobre a lesão de Raúl. Ele já sabe que só um milagre lhe permitirá convocar o volante Xavi para o Mundial ? o volante do Barcelona operou o joelho direito e ficará seis meses parado ? e não quer nem pensar na possibilidade de perder outro titular. Em entrevista dada pouco antes do Natal, Raúl disse estar otimista quanto à possibilidade de escapar da cirurgia. Ele esteve nas Copas de 1998 e 2002.