Raulen ganha vaga no São Caetano Herói na vitória do São Caetano sobre o União São João, o volante Raulen será a principal novidade do time na partida diante do Corinthians, quarta-feira à noite, no Pacaembu, pela 14ª rodada do Campeonato Paulista. O técnico Estevam Soares praticamente confirmou a saída de Pingo. "Nosso time precisará de muita pegada para segurar o adversário," justificou. Raulen marcou o quinto gol do Azulão na dramática vitória em Araras, por 5 a 4, com um chute forte de fora da área, aos 43 minutos do segundo tempo. Nem só de marcação, porém, o Azulão vai usar para vencer o Corinthians. Outra novidade será no meio campo, com a quase certa volta do meia Canindé, recuperado de um entorse no tornozelo. Ele também participou dos treinos em dois períodos, nesta segunda-feira, e pode ser outra arma importante do técnico, principalmente na criação. Canindé se machucou no jogo de ida contra o Treze, em Campina Grande-PB, há duas semanas, pela Copa do Brasil. A volta do meia significaria a saída de Fábio Pinto. A idéia de Estevam Soares é bem clara. Ele quer manter o esquema 4-4-2, mas usando três volantes de força e marcação: Raulen, Zé Luís e Paulo Miranda. "Só que eles são excelentes jogadores com a bola nos pés e podem executar normalmente na função de meia, pelo menos quando estivermos com a bola nos nossos pés". Concentrado para o jogo contra o Corinthians, o técnico mantém seu firme propósito de colocar o São Caetano entre os cinco primeiros colocados no Campeonato Paulista. A meta, então, seria apenas manter a posição nas últimas seis rodadas, uma vez que após a última vitória, o Azulão atingiu o quinto lugar, com 22 pontos. Os jogadores fazem o último treino antes da partida nesta terça-feira, às 8h30, no estádio Anacleto Campanella, e depois seguem para concentração.