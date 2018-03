Raulli começa a desenhar o novo Mogi Mesmo voltando a jogar somente no dia 1º de agosto, quando enfrenta a Portuguesa no estádio Wilson Fernandes de Barros, o técnico Jorge Raulli, substituto de Luís Carlos Winck, já começa a definir o time titular. Com a volta do lateral esquerdo Alessandro, o volante Moisés e o meia Batista, que cumpriram suspensão automática, o treinador deverá ter força máxima para buscar a quinta vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Com tantas opções, o treinador quer fazer algumas experiências antes de definir o time titular. "Temos várias opções e quero ver quais as melhores. Estamos entrando na fase final e temos que somar o maior número de pontos se ainda quisermos a classificação. Os jogadores estão entendendo desta forma também e isso tem sido muito proveitoso", explicou Raulli.