Raymond Domenech vê empate contra a Suíça com otimismo Mesmo com um empate sem gols contra a Suíça, nesta terça-feira, em Stuttgart, Raymond Domenech, técnico da França preferiu ver o lado positivo do resultado até certo ponto ruim para os franceses: "tiramos um ponto de um rival direto pela vaga às oitavas-de-final do Mundial", afirmou. "Agora precisamos nos preparar para os outros jogos. Acho que a arbitragem foi decisiva no resultado da partida, mas isso é normal. O que temos de evitar é chegar na terceira partida brigando precisando vencer. Lamento por não termos saído com uma vitória contra a Suíça, mas não vejo esse resultado como ruim", explicou Domenech. Sobre a arbitragem, o treinador francês reclamou da quantidade de cartões amarelos mostrados pelo russo Ivanov - três para a França e cinco para a Suíça), "pois já temos jogadores importantes ´pendurados´ para o jogo contra a Coréia, que venceu sua primeira partida", reclamou o treinador francês