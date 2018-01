Rayo derrota Barcelona por 1 a 0 O Rayo Vallecano voltou a respirar no Campeonato Espanhol ao vencer neste sábado o Barcelona por 1 a 0, com gol marcado por Azkoitia. Nos demais jogos do dia, o Malaga empatou por 1 a 1 com o Villarreal, mesmo resultado de Recreativo Huelva x La Coruña, enquanto o líder Real Sociedad derrotou o Sevilla por 1 a 0 e o Valencia bateu o Racing Santander por 2 a 0.