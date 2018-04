Rayo e Mallorca empatam e se complicam no Espanhol

O Rayo briga por uma vaga na Liga Europa e está agora no oitavo lugar, com 45 pontos, a três do Betis, o primeiro time dentro da zona de classificação (considerando que uma terceira vaga será aberta porque a final da Copa do Rei terá Atlético e Real Madrid, times virtualmente classificados para a Liga dos Campeões). No sábado, o Betis pega o Real.

Já o Mallorca luta para não cair. A equipe chegou aos 28 pontos, empatada com o Granada, no 18º lugar, com 28 pontos. A zona de rebaixamento ainda tem o Celta, com 24, e o Zaragoza, com 27. Granada, com 28, e Deportivo La Coruña, com 29, também estão na disputa direta.

Nesta sexta, em Palma de Maiorca, Piti abriu o placar com um golaço aos 7 minutos para o Rayo Vallecano. Casado cruzou na área e o veterano de 31 anos acertou um voleio desde a linha da grande área. O empate veio logo depois. Alfaro pegou rebote do goleiro na pequena área e marcou.