Rayo Vallecano bate Levante e mira vaga na Liga Europa O Rayo Vallecano manteve as esperanças de conquistar uma vaga na próxima edição da Liga Europa, neste domingo, ao derrotar o Levante por 3 a 2, fora de casa, em rodada do Campeonato Espanhol. Com a vitória, o time subiu para o oitavo lugar da tabela, enquanto o Levante ocupa o 13º lugar.