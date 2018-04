Rayo Vallecano e Osasuna abrem rodada com empate

O Rayo Vallecano ainda sonha com vaga na Liga Europa, destinada ao quinto e sexto colocados do Campeonato Espanhol. Mas, com o empate em casa nesta sexta-feira, aparece em oitavo lugar, com 46 pontos. Já o Osasuna luta para não cair: está na 15ª posição, com 33 pontos.

No jogo desta sexta-feira, o time da casa saiu na frente logo aos sete minutos, com Delibasic. Mas o Osasuna conseguiu uma virada relâmpago, com gols de Cedric aos oito e Arribas aos 13. Aí, já no segundo tempo, o Rayo Vallecano marcou com Piti aos 12 e deixou tudo igual.

A 33ª rodada do Campeonato Espanhol tem mais quatro jogos neste sábado, quando o líder Barcelona já pode garantir o título antecipado. As partidas do dia são: Levante x Celta, Athletic Bilbao x Barcelona, Atlético de Madrid x Real Madrid e Zaragoza x Mallorca.