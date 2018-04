Rayo Vallecano surpreende Alavés O Alavés, segundo colocado no Campeonato Espanhol, a três pontos do líder Real Madrid, foi surpreendido nesta quarta-feira pelo Rayo Vallecano, ao ser derrotado, por 2 a 0, em partida válida pela 18ª rodada. O jogo deveria ter sido disputado em 23 de dezembro, mas a neve impediu a realização da partida. Roberto Peragón, aos 8, e Elvir Bolic, aos 31 minutos do segundo tempo deram a vitória ao Rayo Vallecano, que, desta forma, sai da lanterna do campeonato, ao somar o 20º ponto. O último colocado passa a ser o Real Sociedad (19). O Alavés soma 36 pontos, juntamente com o Deportivo La Coruña, contra 39 do Real Madrid.