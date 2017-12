RB Leipzig contrata promessa francesa que estava na mira de gigantes europeus

Especulado por alguns dos clubes mais ricos do mundo, o jovem francês Dayot Upamecano, de apenas 18 anos, vai continuar defendendo um time da Red Bull. O volante, que se destacou pelo Red Bull Salzburg, da Áustria, foi anunciado nesta sexta-feira como novo reforço do RB Leipzig, da Alemanha.

Nas últimas semanas, o volante foi especulado em clubes como Chelsea, Manchester United, Barcelona e Juventus. A transferência, entretanto, sempre foi dada como improvável, uma vez que o clube austríaco de propriedade da gigante dos energéticos não precisa fazer dinheiro vendendo atletas.

Mais do que isso: agora briga por títulos. De acordo com a imprensa alemã, o RB Leipzig pagou cerca de 12 milhões de euros pela transferência, a oitava registrada entre os dois clubes de mesmo dono.

Apesar da pouca idade - fez 18 anos em outubro - Upamecano só não foi titular do Salzburg em uma partida da temporada. Ele também é titular absoluto das categorias de base da França. O RB Leipzig, seu novo clube, é vice-líder do Campeonato Alemão, só três pontos atrás do Bayern de Munique.