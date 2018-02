RB Leipzig derrota Borussia Mönchengladbach e assume a terceira posição no Alemão

O RB Leipzig conseguiu uma vitória importante neste sábado. Jogando fora de casa, o jovem time da elite da Alemanha derrotou o Borussia Mönchengladbach por 1 a 0 e se reabilitou nesta 21.ª rodada do Campeonato Alemão.

O triunfo teve ainda mais peso ao RB Leipzig, que não vencia há duas rodadas, por se tratar de um confronto direto pelas primeiras posições. Além de poder voltar à terceira colocação, agora com 35 pontos, mesma pontuação do vice-líder Bayer Leverkusen, mas atrás por ter saldo de gols inferior (4 contra 14), o Leipzig deixou o Mönchengladbach mais longe, apenas na sétima colocação, com 31 pontos e fora da zona de classificação às competições europeias.

Mesmo assim, a chance de título é muito pequena, já que o Bayern de Munique lidera a competição com sobras. São 18 pontos de vantagem em relação ao Bayer Leverkusen e ao RB Leipzig, restando 14 rodadas em disputa.

O único gol da partida foi anotado pelo meia-atacante inglês Ademola Lookman, contratado no último dia da janela de transferências fechada no dia 31 de janeiro, por empréstimo, junto ao Everton. E o gol foi em grande estilo. Lookman recebeu na ponta esquerda, driblou dois marcadores, levou para o meio e bateu cruzado para fazer o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo.