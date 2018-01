RC: ?Robinho é o melhor da Seleção? Se para o técnico Carlos Alberto Parreira ainda existem dúvidas sobre como montar a dupla de ataque da Seleção - Ronaldo, Adriano e Robinho brigam por duas vagas - para o lateral-esquerdo Roberto Carlos não há o que pensar. Para ele, um dos dois atacantes titulares, deve ser Robinho. Roberto disse nesta sexta-feira que o ex-santista é o melhor jogador do Brasil e da Seleção. "Tenho o privilégio de jogar com ele na seleção brasileira e aqui. É o melhor jogador de nosso país. Até agora esteve bem, mas sempre se espera mais", declarou. "É um de meus melhores amigos, tem uma família excelente e como jogador todos o vêem. É o verdadeiro jogador. Velocidade, futebol espetáculo... se precisa de ajuda estaremos aí mas o vejo muito bem", acrescentou. Roberto Carlos também defendeu a utilização do chamado ?quadrado mágico? no Real Madrid. De acordo com ele, o time não vai ficar vulnerável se atuar de forma ofensiva. "Se fala o mesmo da Seleção Brasileira e sempre ganhamos. Isso acontece com as equipes ofensivas. O que peço é que as pessoas que falarem de nós o façam com respeito".