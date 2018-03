R.Carlos defende descanso de Ronaldo Roberto Carlos, lateral brasileiro do Real Madrid, declarou nesta quinta-feira que falará com Carlos Alberto Parreira, técnico da seleção brasileira, para que dê um descanso a seu companheiro Ronaldo na próxima Copa Confederações, disputada de 15 ao 29 de junho. "Ronaldo teve uma temporada muito forte. Tentarei falar com Cafu e com Parreira. Ronaldo não pode se arriscar tanto", afirmou Roberto Carlos. "Há muito interesse da televisão nesse torneio e é preciso preparar bem as coisas. Não queremos que o critiquem e por isso tentarei falar com o técnico e com a Confederação para que o deixem descansar. É preciso buscar uma solução que seja boa para ambas as partes", acrescentou. Com o atual calendário e se Parreira convocar Ronaldo para a Copa das Confederações, o atacante do Real Madrid terá apenas dez dias de férias, já que o time em que joga começará a próxima pré-temporada em 8 de julho.