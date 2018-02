Reabertura de Wembley tem seis gols e 60 mil torcedores Aproximadamente 60 mil pessoas estiveram presentes na reabertura do Estádio de Wembley para acompanhar o amistoso entre as seleções sub-21 de Itália e Inglaterra, realizado neste sábado, que terminou empatado por 3 a 3. Coube ao italiano Giampaolo Pazzini a honra de marcar o primeiro gol do novo campo, logo aos 25 segundos do primeiro tempo. Ele também foi o artilheiro do jogo, uma vez que marcou todos os gols da Itália. O novo Wembley tem capacidade para receber 90 mil torcedores. O velho estádio, inaugurado em 1923, foi demolido em 2002. As obras do novo campo deveriam ter sido concluídas em agosto de 2005, mas atrasos na construção fizeram com que o estádio só fosse reinaugurado neste sábado. A expectativa é de que o novo Wembley receba 90 mil torcedores pela primeira vez na final da Copa da Inglaterra, que acontecerá em maio. Para isso, os responsáveis pelo campo ainda precisam de um certificado de segurança.