Reação da Fiel deixa Corinthians aliviado A vitória do Corinthians por 3 a 0 diante do Juventude, sábado, no Pacaembu, ratificou o poder de reação do time no Campeonato Brasileiro depois da eliminação na Libertadores. No fim de semana anterior, o time conseguiu excelente empate com o Cruzeiro, no Mineirão. No domingo, o adversário será o Vitória, também no Pacaembu. "A nossa reação está sendo fantástica. As pessoas não poderiam duvidar da reação do nosso grupo. Sofremos o baque da Libertadores, só que estamos tão fortes como sempre. Vamos brigar para valer pelo Brasileiro e também pela volta à Libertadores que todos desejam vencer. Principalmente nós, jogadores", avisa Kléber. O vice-presidente Antônio Roque Citadini chegou ao Pacaembu no sábado três horas antes da partida contra o Juventude. Ele tinha como desculpa o cumprimento do Estatuto do Torcedor. Andava pelo estádio e olhava preocupado para as arquibancadas. Mais precisamente para a Gaviões da Fiel. Citadini, que já teve contra si a ira da torcida, temia o reencontro em São Paulo do time com sua torcida, depois do fiasco contra o River, no Morumbi. O medo era que fosse iniciada uma perseguição a Geninho. O treinador havia alertado que não aceitaria a pressão que Oswaldo de Oliveira sofreu da torcida do São Paulo. Deixou claro que pediria até demissão. Mas o temor do dirigente não se confirmou. "Graças a Deus fomos tratados como merecemos. A torcida corintiana demonstrou o quanto respeita a equipe. Ela entendeu que se erramos foi por vontade exagerada de vencer a Libertadores. Fomos aplaudidos e a torcida mostrou que merece ser chamada de ?Fiel?", disse Geninho, emocionado. Além de aliviado, o treinador mostrava-se feliz pela maneira com que o Corinthians venceu o Juventude. "O time retomou a consciência. Voltou a ter calma e tocar a bola com inteligência. É assim que pretendo que o Corinthians se comporte para resgatar de vez as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Com o talento que esse elenco possui, basta jogar com os nervos no lugar", recomendou Geninho. O técnico também tinha outro motivo para comemorar. "Como não estamos participando de nenhuma outra competição, passarei a ter uma semana para preparar a equipe. Isso é o sonho de qualquer treinador no Brasil", contou. Liedson tinha motivo para reclamar diante da alegria generalizada. Diante do Juventude, o atacante completou duas partidas sem marcar gols. "Desde que fui contratado não fiquei três jogos sem marcar. Contra o Vitória irei tirar o meu atraso. Não posso negar, fica escrito na minha cara. Me irrita mesmo. Atacante que não marca gol, não dá."