Real a um empate da final da Copa do Rei O Real Madrid não teve Ronaldo e nem por isso perdeu força, no duelo com o Sevilla, nesta quarta-feira à noite, pela semifinal da Copa do Rei. A principal equipe da Espanha venceu por 2 a 0 e ficou a um passo da decisão - se classifica até com derrota por um gol de diferença, na semana que vem, no campo do adversário. Alavés e Zaragoza fazem nesta quinta-feira o outro duelo desta fase da competição. Ronaldo foi vetado pouco antes do jogo no Estádio Santiago Bernabéu porque estava gripado e com febre. O time teve dificuldade, no primeiro tempo, também porque perdeu Figo, que teve de ser substituído aos 30 minutos. O Real, porém, as prevaleceu na segunda fase, quando surgiram os gols. Solari abriu o marcador aos 11 minutos e Raúl ampliou aos 31. Júlio Baptista, convocado na terça-feira para a seleção brasileira, desta vez teve desempenho discreto pelo Sevilla. O Alavés, que está na Segunda Divisão da Espanha, procura confirmar a condição de maior surpresa da Copa do Rei, no duelos com o Zaragoza. Para tanto, sabe que tem de abrir boa diferença em casa, para jogar por empate como visitante, na semana que vem.