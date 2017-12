Real abre 8 pontos de vantagem do Valencia O Real Madrid derrotou o Celta, por 4 a 2, neste domingo, no Santiago Bernabéu, e aumentou para oito pontos sua vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. Restam 12 rodadas. Ronaldo, Figo e Zidane (2) fizeram os gols. Ilic e Milosevic marcaram para o Celta. Com este resultado, o Real soma 59 pontos, contra 51 do Valencia, que perdeu para o Espanyol, em Barcelona, por 2 a 1. Outros jogos deste domingo: Malaga 1 x 0 Racing Santander, Murcia 0 x 1 Osasuna, Mallorca 0 x 1 Atlético de Madri, Real Sociedad 0 x 1 Albacete e Villarreal 0 x 1 Athletic Bilbao. La Coruña e Barcelona ainda se enfrentam neste domingo.