Real abre amanhã a rodada do Espanhol O Real Madrid abre nesta terça-feira a 9ª rodada do Campeonato Espanhol, na visita ao Zaragoza. O atual campeão tem 19 pontos e divide o segundo lugar com o Valencia ? ambos com dois pontos a menos do que o líder La Coruña. O Zaragoza perdeu para o Malaga por 2 a 1, no fim de semana, e está na 15ª colocação, com 7 pontos. O Real continua desfalcado de Beckham, que se recupera de contratura muscular. A partida começa às 18 horas (de Brasília), com transmissão pela ESPN/Brasil.