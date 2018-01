Real abre boa vantagem sobre Valencia O Real Madrid abriu boa vantagem nas quartas-de-final da Copa do Rei da Espanha. Nesta quarta-feira, a equipe recebeu o Valencia e ganhou por 3 a 0, no estádio Santiago Bernabeu, com gols de Ronaldo, Raúl e Figo. O jogo de volta acontece na próxima semana.