Real abre escola de futebol no México O diretor internacional do Real Madrid, Xavier Azcagorta, informou ontem que a equipe espanhola vai abrir uma escola de futebol na cidade mexicana de Monterrey. será a segunda escola de futebol do Real Madrid no país. Segundo Azcagorta, os cursos começarão dia 14 de fevereiro, nas instalações da Universidade de Monterrey. "O Real Madrid escolheu o México para desenvolver seu projeto de escolas internacionais, por causa das excelentes relações entre os dois países", afirmou Azcagorta. Segundo ele, Monterrey vai sediar a escola do Real Madrid em razão da paixão da cidade pelo futebol. Os cursos serão ministrados por técnicos que o Real enviará da Espanha.