Real acerta patrocínio milionário O Real Madrid anunciou nesta terça-feira um novo patrocinador, a empresa BenQ Mobile, do Taiwan, que atua no ramo de telefones celulares. O contrato começa a valer a partir da próxima temporada e vai até 2010 - o clube espanhol deve receber cerca de 100 milhões de euros no período. A BenQ Mobile adquiriu recentemente a Siemens, empresa alemã que é atual patrocinadora do Real. Com isso, o nome das duas marcas devem aparecer em conjunto no uniforme do clube espanhol a partir da próxima temporada. O patrocínio da BenQ Mobile, do Taiwan, faz parte do plano de marketing do Real Madrid de entrar no mercado asiático. Por conta desse projeto, o clube fez excursões por países como Japão e China na pré-temporada dos últimos anos.