Real aluga Bernabéu para show e evita final do Barcelona em Madri

O Real Madrid não queria permitir que o Barcelona comemorasse o título da Copa do Rei no Santiago Bernabéu e conseguiu vetar o estádio para a final da competição, realizada sempre em jogo único, em campo neutro. Nesta terça-feira, uma promotora de shows anunciou que o astro Bruce Springsteen fará uma turnê pela Espanha e passará pelo Bernabéu em 21 de maio, exatamente a data marcada para a final da Copa do Rei, entre Barça e Sevilla.

O local da decisão da torneio mata-mata entre clubes espanhóis tem se transformado em problema nos últimos anos. O palco da decisão é definido apenas após que os finalistas são apontados e costuma ser interesse de ambos jogar no maior estádio possível, garantindo maior venda de ingressos e maior renda - que é dividida entre os finalistas.

No ano passado, o Barcelona fez final contra o Athletic Bilbao e os dois clubes, de regiões separatistas da Espanha, queriam jogar no Santiago Bernabéu. O Real Madrid vetou, alegando que o estádio passaria por reformas, e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) teve que escolher entre o Camp Nou e o San Mamés, optando pelo campo do Barça.

Desta vez, novamente Barcelona e Sevilla queriam o jogo no Santiago Bernabéu, que é o maior palco neutro e iria gerar uma receita maior. A maioria dos torcedores do Real Madrid, entretanto, não quer ver Barcelona ganhar um troféu em seu estádio novamente. Foi o que aconteceu em 1997 na final da Copa do Rei, contra o Betis. Desde então, o Barcelona nunca mais jogou uma final da Copa do Rei no Bernabéu.

A imprensa espanhola diz que, com o show de Bruce Springsteen no Santiago Bernabéu, também fica vetado o Estádio Vicente Calderón, do Atlético de Madrid, uma vez que a cidade não comporta dois eventos tão grandes simultâneos - dezenas de milhares de torcedores devem se deslocar a Madri. Além disso, o Calderón não é tão moderno e tem capacidade para 55 mil espectadores, 30 mil a menos do que o Bernabéu.

O Sevilla, diferente do Athletic Bilbao, já disse que não pretende aceitar jogar no Camp Nou, maior estádio da Espanha. Da mesma forma, o Barça deve vetar o Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha. Ficaria sobrando só a opção de jogar no Mestalla, em Valência, onde ocorreu a final de dois anos atrás, entre Real Madrid e Barcelona. Nos últimos 11 anos, só o Mestalla, o Camp Nou, o Calderón e o Santiago Bernabéu receberam finais.