Real aposta em Ronaldo contra Valencia Ronaldo não faz gol há um mês e meio. Mesmo assim, o atacante brasileiro é a esperança de Vanderlei Luxemburgo na partida deste sábado, contra o Valencia, na condição de visitante (transmissão ao vivo da ESPN Internacional, às 16h). "Ele está cada vez melhor, mais magro. É normal que Ronaldo passe uma má fase, mas tenho certeza de que, quando precisarmos dele, dirá ?Estou aqui!?", disse o técnico. Serão muitos os desfalques. Raúl, Zidane, Michel Salgado e Owen não jogam. Além disso, Luxemburgo não pode se esquecer da partida de volta da Copa dos Campeões contra a Juventus, em Turim, na quarta-feira. O Valencia, atual campeão espanhol e da Copa da Uefa, faz uma péssima temporada. Sem chances de título (está a 17 pontos do líder Barcelona), o clube acabou de mudar de técnico. Saiu o italiano Claudio Ranieri e entrou o espanhol Antonio López. Na rodada passada, venceu o Betis por 2 a 1. "Notei uma mudança no Valencia. Eles melhoraram muito. Será uma partida complicada, mas acredito que temos condições de vencer e trazer os três pontos", disse Luxemburgo, que quer diminuir a diferença de seis pontos para o Barcelona (59 a 53). O Barcelona tem um jogo mais tranqüilo. Como visitante, pega o Osasuna em má fase (não vence há nove rodadas). Na última, foi goleado em casa pelo Málaga, por 6 a 1. O técnico Frank Rijkaard não deve repetir o time que empatou com o Espanyol, sem gols, na última rodada. Maxi López deve voltar ao banco, enquanto Iniesta substitui o francês Giuly, contundido. Ronaldinho Gaúcho, Belletti e Deco estão confirmados. O jogo será transmitido pela ESPN Internacional, às 14h. O Sevilla, do brasileiro Júlio Baptista, vai a Madri enfrentar o Atlético local.