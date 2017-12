Real assume a liderança na Espanha O Real Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol, ao ganhar do Celta por 1 a 0, fora de casa, neste sábado, na abertura da 28ª rodada. Raúl marcou de cabeça aos 38 minutos do segundo tempo, depois de cruzamento da esquerda de Zidane. Agora, a equipe madrilenha, que havia perdido os últimos cinco jogos na casa do Celta, tem 49 pontos. E o Celta está há cinco jogos sem vencer (três derrotas e dois empates). Fora de casa, o Deportivo La Coruña conquistou uma importante vitória contra o Sevilla, por 1 a 0, gol do atacante holandês Roy Makaay, aos oito minutos do segundo tempo. O time galego ocupa agora a vice-liderança ao lado do Valencia, 47 pontos. Villarreal e Betis empataram por 1 a 1 em Madri. O Barcelona tenta os três pontos neste domingo, contra o Málaga, às 13 horas de Brasília (com transmissão da ESPN Internacional), no Camp Nou, para esquecer a tumultuada semana que passou. Além da derrota para a Roma na terça-feira por 3 a 0, pela Liga dos Campeões da Europa, o time foi surpreendido com as declarações do atacante argentino Javier Saviola, que disse que as constantes mudanças feitas na escalação prejudicam o rendimento da equipe. "É preciso que aconteçam mudanças, porque 11 jogadores não agüentariam o calendário. A essa altura, todos são importantes porque temos muitos jogos", rebateu o volante Xavi. Para o jogo deste domingo, o técnico Carlos Rexach fará alterações. No gol, volta o argentino Bonano. Na defesa, os titulares Christanval e Sergi, contundidos, serão substituídos por Reiziger e Coco. No ataque, jogarão Saviola, Kluivert e Rivaldo. Fora de casa, o Valencia enfrenta o Zaragoza.