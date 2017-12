Real assume liderança na Espanha O Real Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol, ao derrotar, de virada, neste sábado, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, o Real Sociedad, por 3 a 1. Com este resultado, a equipe alcançou os 31 pontos. Khokhlov abriu o placar para o time visitante aos 39 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, o norueguês Kvarme fez contra o gol de empate do time de Madri. No segundo tempo, o artilheiro Raúl marcou o segundo do Real, aos 16 minutos. O português Figo, de pênalti, completou o placar aos 33 minutos. Os outros jogos da rodada do Campeonato Espanhol serão disputados neste domingo.