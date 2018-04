Real assume liderança na Espanha Diante de mais de 70 mil espectadores, o Real Madrid alcançou a liderança do Campeonato Espanhol, ao derrotar, por 3 a 1, neste sábado, no Estádio Santiago Bernabeu, o Deportivo La Coruña. Com este resultado, a equipe de Madri soma 35 pontos e não terá sua liderança ameaçada por nenhum adversário no complemento da rodada neste domingo. O La Coruña segue com 33 pontos. O início da partida foi sensacional. Em oito minutos foram marcados três gols. Morientes abriu o placar aos 5 minutos, após jogada de Raúl. Makaay empatou dois minutos depois, em cobrança de pênalti. Aos 8 minutos, o francês Zidane marcou um golaço. Na segunda etapa, o técnico Javier Irureta colocou Tristán e o brasileiro Djalminha procurando tornar a equipe mais agressiva. Mas o gol de Raúl, aos 18 minutos terminaram com as ameaças do Deportivo. Outros resultados deste sábado: Celta 2 x 2 Rayo Vallecano e Villarreal 0 x 2 Sevilla. Partidas deste domingo: Alaves x Osasuna, Athletic Bilbao x Tenerife, Barcelona x Zaragoza, Malaga x Espanyol, Betis x Valencia e Valladolid x Mallorca.