Real avisa que não vende Ronaldo O Real Madrid deu uma rápida resposta. Um dia depois da imprensa européia revelar a intenção do Milan de pagar até US$ 75 milhões para contratar Ronaldo, o clube espanhol garantiu que não vende o atacante brasileiro. Em seu site, o clube espanhol soltou um comunicado oficial nesta sexta-feira. "O Real Madrid quer deixar absolutamente claro que, ao contrário das informações publicadas pelo jornal Marca, ninguém do clube estudará ofertas pelo jogador. O clube, portanto, não vai negociar a saída do melhor atacante do mundo", diz o texto.