Real bate o pé e Robinho treina normalmente nesta quarta

Apesar da exigência da CBF sobre a apresentação de Robinho para se juntar à seleção na Granja Comary, em Teresópolis, o atacante treina normalmente no Real Madrid na manhã desta quarta-feira. O clube merengue, que tem um jogo decisivo contra o Mallorca neste domingo pela última rodada do Campeonato Espanhol, não quer liberar o jogador para se juntar aos treinamentos do Brasil para a Copa América. Segundo o jornal espanhol AS, Robinho e o lateral-esquerdo Marcelo - convocado para seleção sub 20 - estarão em campo para a partida que pode dar o título espanhol para o Real. De acordo com a publicação, o fax enviado pelo clube basta para a liberação dos dois jogadores.